Депутаты не захотели признавать настоящие имена Яресько и Абромавичуса
12:24, 24 апреля 2015Политика
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Верховная Рада не поддержала проект постановления о внесении изменений в постановление парламента от 2 декабря 2014 года № 9-VIII "О формировании состава Кабинета министров Украины" (№2057).
Министрам оставили старые имена / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение голосовали дважды, однако за него голосовали соответственно 183 и 186 народных депутатов из 265 и 266 зарегистрированных в сессионном зале.
Как отмечается в пояснительной записке, проект постановления имеет целью исправление фамилий и имен лиц, назначенных на должности министра экономического развития и торговли Украины и министра финансов Украины.
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Так, в абзаце 7 слова "Айвараса Абромавічуса" заменяются на "Абромавичуса Айвараса", а в абзаце 19 слова "Яресько Наталію" заменяются словами "Яресько Наталію Енн".
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