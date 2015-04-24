Депутаты не захотели признавать настоящие имена Яресько и Абромавичуса

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение голосовали дважды, однако за него голосовали соответственно 183 и 186 народных депутатов из 265 и 266 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, проект постановления имеет целью исправление фамилий и имен лиц, назначенных на должности министра экономического развития и торговли Украины и министра финансов Украины.

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Так, в абзаце 7 слова "Айвараса Абромавічуса" заменяются на "Абромавичуса Айвараса", а в абзаце 19 слова "Яресько Наталію" заменяются словами "Яресько Наталію Енн".