Новоназначенная ЦИК избрала своего секретаря

Секретарем ЦИК избрана Гатауллина.

Секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Елена Гатауллина. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на первом заседании комиссии. Назначение Гатауллиной путем тайного голосования поддержали все 15 присутствующих на заседании членов ЦИК. Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Читайте такжеИзбран новый глава ЦИК 3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. Президент предлагал назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого. Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК. Председателем ЦИК избран Олег Диденко.

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