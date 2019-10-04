Два депутата от "Слуги народа" в Раде интересовались секретами молодости (фото)

Народные избранники принесли в зал парламента книгу "Древний секрет источника молодости".

Народные депутаты Верховной Рады Украины из президентской фракции "Слуга народа" Андрей Задорожный и его коллега принесли в зал парламента книгу "Древний секрет источника молодости".

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Фотографии из парламента показал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Указанная книга, по описанию из сети, основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета. Физические и духовные упражнения, которые приведены в книге, якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения в организме.

В книге можно найти также свидетельства людей, которые на практике применяли тибетские ритуалы, таким образом избавились от недугов, и даже "улучшили свой внешний вид".

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает.