Пушков ожидает улучшения отношений между Россией и ЕС в 2015 году
Время фронтального кризиса в отношениях Евросоюза и России прошло, считает глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков.
"Время откровенного кризиса между Россией и ЕС, фронтального кризиса, уходит", — сказал он.
По мнению Пушкова, сейчас создается ощущение, что "в Европе полагают, что военный сценарий не может быть реализован для решения украинского кризиса — только политический", пишет РИА Новости.
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"Будем надеяться, что в 2015 году начнутся некоторые изменения в сторону улучшения в отношениях между РФ и ЕС", — резюмировал Пушков.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позже Путин публично признал этот факт.