Перед Офисом президента собралось около двух тысяч участников акции "Нет капитуляции!"

Участники акции выкрикивают лозунги «Зелю прочь!», «Нет капитуляции!», «В Ростов», а также поют гимн Украины.

В Киеве акция «Нет капитуляции!» продолжилась возле Офиса президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, акция «Нет капитуляции!» переместилась с Майдана Независимости на ул. Банковую под дверь Офиса президента.

Сейчас на площади перед Офисом президента находится около двух тысяч человек. Следует отметить, что лидеров или ведущих акции нет. Участники выкрикивают лозунги «Зелю прочь!», «Нет капитуляции!», «В Ростов», а также поют гимн Украины.

В целом ситуация спокойная, на улице работает небольшое количество правоохранителей, однако заметно, что внутри Офиса президента их находится значительно больше чем на улице.