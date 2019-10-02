Зеленский встретился с главами фракций - СМИ

После встречи с председателями фракций, президент пошел на заседание фракции "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателями парламентских фракций.

Об этом сообщают источники УП.

Также, по данным собеседника, после встречи с председателями фракций, президент пошел на заседание фракции "Слуга народа".

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Заседание Верховной Рады по состоянию на 10:35 не началось.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.