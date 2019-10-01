Спикер парламента отмечает, что по регламенту обращения от депутатов должны поступать в двухдневный срок, а не "через четыре дня после принятия закона".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал депутатов не блокировать подписание законов "без объяснения".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Обращаясь ко всем депутатам, Разумков призвал "не злоупотреблять своими депутатскими возможностями и не блокировать работу Верховной Рады Украины".

"К сожалению, без объяснения, по поводу чего было сделано такое решение, некоторые народные депутаты заблокировали подписание законопроектов, не дав объяснение, что именно было, по их мнению, нарушено в регламенте Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР, но не уточнил, о каких законах идет речь.

Разумков также отметил, что регламент предусматривает, что соответствующие обращения от депутатов должны поступать в двухдневный срок, а не "через четыре дня после принятия закона".

"Я надеюсь, что мы не будем использовать двойные стандарты, будем эффективно и слаженно работать на перспективы нашего государства", - подытожил Разумков.