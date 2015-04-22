Луценко считает, что за ситуацию в угольной отрасли ответственен не только Демчишин, но и Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам по поводу заявлений ряда народных депутатов относительно необходимости отставки Демчишина.

Он отметил: “Наша фракция сделала все нужное, чтобы шахтеры в Украине, особенно в западных регионах, были защищены - мы приняли законопроект о выделении дотации, которая закрыла текущие проблемы Волынской области”. “Сегодня есть очень уникальные спикеры, которые обслуживают интересы Ахметова, прикрываясь шахтерами”, - отметил Луценко.

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Луценко подчеркнул, что не видит "причинной связи между Димчишиним и финансированием отрасли”. “Я думаю, что это вопрос Кабинета министров как исполнительного органа, в котором коммуницируются интересы Минфина, Минэкономики и Минэнерго, которые должны принимать комплексное решение”.

“Перевод стрелок на президента недопустим - мы живем в парламентско-президентской республике, а исполнительную власть возглавляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк, и он должен лично, или вместе с ответственными министрами принимать комплексные решения по оздоровлению отрасли”, - отметил Луценко.

Он подчеркнул, что не видит оснований “делать крайним одного министра, так как финансирование отрасли зависит от министра финансов, министра социальной политики и министра экономики, а прятать голову в песок руководителю исполнительной власти в вопросах шахтеров не рекомендуется”.

“Если премьер-министр не способен самостоятельно выполнять свои функции, то президент ему может помочь”, - подчеркнул Луценко.

Ранее УНИАН сообщал, что шахтеры под Кабмином выдвинули правительству ультиматум по отставке Демчишина.