10 лет назад Тимошенко предлагала продавать украинскую землю другим государствам - нардеп

26 сентября Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум, прежде чем выносить законопроект о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Некоторые политические и общественные деятели, которые сейчас активно защищают сельскохозяйственные земли от «продажи иностранцам», в прошлом сами же это инициировали.

Об этом на фейсбук-странице написал народный депутат Марьян Заблоцкий по итогам круглого стола относительно рынка земли, который организовала фракция «Батькивщина».

Заблоцкий опубликовал законопроект «О рынке земли», который был подан от правительства в 2008 году за подписью Юлии Тимошенко. «Предлагалось разрешать покупать (сельхозземли — ред.) напрямую не то что иностранцам, а иностранным государствам!», — напомнил Заблоцкий.

Сейчас в «Батькивщине» от документа открещиваются: «Дискуссия по этому была такая: первая стадия — «там такого не написано», вторая стадия — «там можно только фермерам», третья стадия — «это не мой законопроект», четвертая — «ты служишь олигархам».

Напомним, 26 сентября от имени партии и фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум, прежде чем выносить законопроект о рынке земли на голосование Верховной Рады. По ее мнению, документ разрешает иностранцам покупать украинскую землю, что означает «новейшую колонизацию Украины».