Гончарук о назначении Геращенко: я не вмешиваюсь в кадровую политику Авакова
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не вмешивается в кадровую политику Министерства внутренних дел без видимых для того причин.
Читайте такжеКабмин назначил нового главу НацполицииСоответствующее заявление он сделал во время брифинга 25 сентября, комментируя решение о назначении экс-нардепа Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова.
Так, Гончарука спросили, не связано ли назначение Геращенко якобы с их общей презентацией политического движения «Люди важны». Премьер заявил, что это ложь.
«А зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не представлял. Если кому-то хочется поймать хайп, то это точно не сюда», – сказал он.
При этом он призвал сообщить ему о преступных действиях Геращенко, если такая информация есть.
«В МВД есть министр, у него есть кадровая политика. Я не вмешиваюсь, если у меня для этого нет достаточных оснований. Сегодня действительно господин Аваков подал на позиции своих заместителей шестерых людей. Один из них – Антон Геращенко. Если у кого-то есть информация, что этот человек является преступником, пожалуйста, дайте мне ее», – сказал премьер.
Как ранее сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров назначил ряд новых заместителей министру внутренних дел Арсену Авакову, среди них – Антон Геращенко.