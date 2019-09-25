Гончарук о назначении Геращенко: я не вмешиваюсь в кадровую политику Авакова

Премьер призвал сообщить ему о преступных действиях Геращенко, если такая информация есть.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не вмешивается в кадровую политику Министерства внутренних дел без видимых для того причин.

Читайте такжеКабмин назначил нового главу НацполицииСоответствующее заявление он сделал во время брифинга 25 сентября, комментируя решение о назначении экс-нардепа Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова.

Так, Гончарука спросили, не связано ли назначение Геращенко якобы с их общей презентацией политического движения «Люди важны». Премьер заявил, что это ложь.

«А зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не представлял. Если кому-то хочется поймать хайп, то это точно не сюда», – сказал он.

При этом он призвал сообщить ему о преступных действиях Геращенко, если такая информация есть.

«В МВД есть министр, у него есть кадровая политика. Я не вмешиваюсь, если у меня для этого нет достаточных оснований. Сегодня действительно господин Аваков подал на позиции своих заместителей шестерых людей. Один из них – Антон Геращенко. Если у кого-то есть информация, что этот человек является преступником, пожалуйста, дайте мне ее», – сказал премьер.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров назначил ряд новых заместителей министру внутренних дел Арсену Авакову, среди них – Антон Геращенко.