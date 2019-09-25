Кабмин "подвинул" Геращенко в заместители Авакова
13:06, 25 сентября 2019Политика
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Документ обнародовали 25 сентября.
Антон Геращенко стал одним из 6 заместителей министра внутренних дел / фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил ряд новых заместителей министру внутренних дел Арсену Авакову.
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Соответствующий документ обнародовал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.
Первым заместителем министра правительство назначил Сергея Ярового. Среди заместителей – Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили.
Как сообщал УНИАН, 29 августа Авакова оставили в новом составе правительства, а председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что министра переназначили под “персональную ответственность” президента.
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