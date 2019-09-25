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Кабмин "подвинул" Геращенко в заместители Авакова

13:06, 25 сентября 2019
Политика
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Антон Геращенко стал одним из 6 заместителей министра внутренних дел / фото УНИАН

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Соответствующий документ обнародовал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

Первым заместителем министра правительство назначил Сергея Ярового. Среди заместителей – Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Авакова оставили в новом составе правительства, а председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что министра переназначили под “персональную ответственность” президента.

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Теги: #Кабмин#Антон Геращенко#Арсен Аваков