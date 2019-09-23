"Чашка премьера": премьер-министр Гончарук запустил видеоблог

В первом выпуске Гончарук ответил на вопросы, которые касаются госбюджета, транзита газа и другие.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук запустил видеоблог (влог) с названием "Чашка премьера".

Его первый выпуск опубликован на его официальной странице в Facebook.

"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус - буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах", - говорится в опубликованном сообщении.

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По словам Гончарука, основная цель блога – давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы. Открытость власти – это то, чего всегда не хватало в Украине, считает премьер.

В первом выпуске премьер заявил о начале работы Министерства цифровой трансформации, в котором займутся ликвидацией бумажного документооборота. Гончарук сообщил о начале подготовки к отопительному сезону, прокомментировал принятие закона о кассовых аппаратах и ответил на несколько вопросов пользователей из Фейсбука и Твиттера.

Также он рассказал о запуске сайта career.gov.ua, на котором будут размещаться вакансии на работу, и анонсировал увольнение коррупционеров и неэффективных чиновников. В заключении он признался, что является футбольным болельщиком.

Ранее влоги на посту премьер-министра практиковал Арсений Яценюк в 2015-16 гг. Его так называемые "десятиминутки" выходили на телевидении.