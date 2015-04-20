Рассмотрение дела Попова перенесли на 15 мая

Такое решение принято в связи с тем, что у членов судебной коллегии запланированы другие судебные заседания, передает Радио Свобода.

Во время сегодняшнего заседания суд рассмотрел исковые заявления потерпевших о возмещении морального и материального вреда.

13 февраля 2015 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Попова.

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По версии следствия, в ночь с 29 ноября 2013 года по 30 ноября 2013 года бывший глава КГГА Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, начальником главного управления МВД Украины в городе Киеве Валерием Коряком и другими высокопоставленными должностными лицами, дал указание о завозе на майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих.

Попова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 28, статье 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.