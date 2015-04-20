Патриарх Филарет в Брюсселе встретится с руководством ЕС

Как сообщило сегодня в Брюсселе Представительство Украины при ЕС, визит состоится 20-23 апреля.

Ожидается, что во время визита состоятся встречи патриарха с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнесом Ханом, президентом Европейского совета Дональдом Туском, комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисы Христосом Стилянидесем.

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Также ожидается, что патриарх Филарет встретится с президентом Европарламента Мартином Шульцем, вице-президентом Европарламента Ричардом Чарнецки, президентом Европейского экономического и социального комитета Анри Малоссом, президентом Европейской народной партии Жозефом Долем, руководителями отдельных политических групп и комитетов ЕП и заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

Кроме того, патриарх планирует принять участие в совместном заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента и делегации ЕП в парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС.