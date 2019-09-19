Абромавичус до сих пор имеет двойное гражданство и незаконный допуск к гостайнам - СМИ

Кроме того, по информации журналистов, руководитель "Укроборонпрома" связан с российским бизнесом.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство и незаконный допуск к государственным тайнам.

Об этом сообщает сайт dubinsky.pro.

"Совсем недавно президент Украины назначил гражданина Литвы и экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса гендиректором госконцерна "Укроборонпром". В результате чего была нарушена ст. 106 Конституции Украины, ведь назначение руководителей госпредприятий – прерогатива Кабинета министров Украины. На самом деле его должны были лишить гражданства Украины, ведь при его получении в 2014 году, он дал письменное обязательство отказа от литовского гражданства, которое так и не выполнил", - выяснили журналисты.

В издании напоминают, что принцип единого гражданства утверждается в статье 4 Конституции Украины и статьи 2 и 19 Закона Украины «О гражданстве Украины». Согласно законодательству, в Украине действует единое гражданство, и же украинец получает дополнительно еще одно гражданство, то украинское теряет.

"Абромавичус являлся гражданином Литвы, и согласно действующему законодательству Украины, чтобы получить должность в правительстве, должен был стать гражданином Украины и, соответственно, отказаться от литовского гражданства. Тогда же Айварас Абромавичус заявил, что не будет иметь двойного гражданства, и что он потерял литовское гражданство при получении украинского. Но это оказалась ложью, ведь при получении украинского паспорта, он, являясь долларовым миллионером, написал в объяснении что обязательным требованием Миграционной службы Литвы, при сдаче гражданства, является оплата пошлины в размере половины его месячного оклада. Пошлина ориентировочно составляла 10-12 тыс. гривен и Министр заявил, что не может заплатить такую большую сумму и по этой причине вынужден оставить литовский паспорт", - сообщает издание.

"Таким образом Айварас Абромавичус был назначен Министром экономического развития Украины с прямым нарушением законодательных норм. Кроме того, он не разговаривает на украинском языке, чем нарушил нормы статьи 7 ЗУ «Про КМ Украины»: «Членами Кабинета Министров Украины могут быть граждане Украины, имеющие право голоса, высшее образование и владеют государственным языком»", - сообщается в материале.

По информации издания, Абромавичус уже начал "подтягивать" в Укроборонпром свою литовскую команду.

"Первое его кадровое назначение будет касаться государственных закупок. Туда он планирует поставить «смотрящими» экс сотрудников спецслужб Литвы, которые имели прямое отношение к ГРУ РФ и теперь будут заниматься поставкой прослушивающего оборудования для СБУ Украины. Сам же Айварас Абромавичус дополнительно планирует стать неким посредником и «решалой» между Литовскими бизнесменами и Украиной", - пишут журналисты.

Они напоминают, что до прихода в парламент Абромавичус возглавлял и руководил Киевским офисом шведской инвестиционной компании «East Capital», в которой сам являлся партнером и соучредителем - ему принадлежало 5,2% акций всего холдинга. Пакет акций Абромавичуса был оформлен на шведскую компанию Lobiu Sala AB.

"После того как в 2002 году он присоединился к «шведам», активы «East Capital» начали очень сильно увеличиваться за счет российского рынка. С этого момента компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в РФ. Фирма Абромавичуса Lobiu Sala и холдинг East Capital инвестируют в акции целого ряда российских предприятий, в том числе в акции "Газпрома" и "Сбербанка России", - говорится в материале.

"Компания East Capital Asset Management владела 4,45% акций российского банка "Санкт-Петербург". Крупнейший акционер этого банка российская управляющая компания "Верные друзья" (26,1%). Руководит банком Александр Савельев, которому принадлежит 21,7% акций. Его принято считать бизнес-партнером Владимира Путина. По информации российского Forbes, миноритарными акционерами банка "Санкт-Петербург" одно время числились Владимир Путин и Борис Грызлов", - отмечают авторы статьи.