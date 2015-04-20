Министры стран ЕС и стран Восточного партнерства обсудят будущий саммит в Риге

Об этом в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Министры продолжат встречу (которая началась в первой половине понедельника) с министрами иностранных дел стран наших Восточных партнеров с учетом рижского саммита", - отметила она.

Могерини также сообщила, что на этом заседании главы МИД ЕС решили провести стратегическое обсуждение относительно Латинской Америки". По ее словам, прошло шесть лет с тех пор, когда в последний раз Совет по вопросам иностранных дел обсуждал Латинскую Америку и ее отношения с ЕС.

Также Верховный представитель будет докладывать министрам относительно иранских переговоров, которые состоялись в прошлом месяце, и будут "работать над Иорданией".