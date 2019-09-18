Кто такой Владимир Вятрович и чем известен скандальный декоммунизатор

Владимир Вятрович был одним из главных лоббистов и, фактически, куратором процесса декоммунизации в Украине.

Владимира Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти. Он занимал эту должность с 2014 года и запомнится как главный инициатор декоммунизации в стране. В то же время, его деятельность сопровождалась рядом скандалов. УНИАН решил напомнить, какими именно, и чем известен историк.

Биография Владимира Вятровича

Владимир Вятрович родился во Львове 7 июня 1977 года. После окончания школы в 1994-1999 учился на истфаке Львовского университета по специальности "история Украины". В год Оранжевой революции в 2004 защитил кандидатскую диссертацию на тему деятельности Украинской повстанческой армии.

С 2002 по 2008 год возглавлял Центр исследований освободительного движения во Львове. В 2007 году пришел в Украинский институт национальной памяти. Работал представителем института во Львовской области, а спустя год возглавляет архивный отдел института.

В 2008 работает советником по научно-исследовательской работе главы СБУ. С октября того же года по март 2010 - директор отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины в Киеве.

В 2010-2011 работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. А в марте 2014 года назначен директором Украинского института национальной памяти, где работал вплоть до сегодняшнего дня.

Активный участник Евромайдана. Баллотировался на последних парламентских выборах от Европейской солидарности, однако его место в списке (№25) оказалось непроходным.

Автор множества исторических книг на тему деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, национально-освободительного движения в Украине в первой половине 20 столетия. Награжден Крестом Ивана Мазепы, лауреат премии имени Василия Стуса (2012) - за раскрытие тайн архивов советской спецслужбы от ЧК до КГБ и актуальную публицистическую работу "История с грифом "Секретно". Работал и преподавал в нескольких университетах.

Женат, растит сына 2016 года рождения.

"Двигатель" декоммунизации в Украине

Владимир Вятрович был одним из главных лоббистов и, фактически, куратором процесса декоммунизации в Украине, в том числе - принятия соответствующих законов Верховной Радой в 2015 году.

Лоббируя законы, историк заявлял, что отсутствие политики декоммунизации в Украине после провозглашения независимости была одной из причин, которые привели к неосоветскому реваншу режима Януковича. Также он отмечал, что носители советских ценностей ныне являются главным кадровым резервом террористических отрядов в так называемых ДНР и ЛНР.

В октябре 2015 Украинский институт национальной памяти под руководством Вятровича обнародовал список из 520 человек, чья деятельность подпадает под действие законов о декоммунизации. Названия улиц и другие топонимы в их честь должны быть изменены до 21 ноября 2015 года. Таким образом, в украинских городах и селах на законных основаниях начали убирать советскую символику, памятники Ленину и других советских деятелей, а также переименовывать улицы. Также были переименованы ряд населенных пунктов, в том числе два облцентра - Днепр (бывший Днепропетровск) и Кропивницкий (бывший Кировоград).

Вятрович об успехах декоммунизации:

"Если говорить о масштабах декоммунизации, то есть чем похвастаться. Это 987 населенных пунктов на карте Украины, это почти 52 тысячи улиц на карте Украины. И это где-то 2500 памятников, из которых более 1500 – это памятники Ленина".

Вятрович и советские праздники: отмена 8 Марта и "майских" выходных

Во время работы Вятровича на должности главы Института нацпамяти периодически возникали скандалы из-за его предложений по отмене ряда советских праздников. Например, Вятрович настаивает на том, что День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, должен быть выходным, а 9 мая (День Победы) как выходной день используется для проведения политических провокаций и должен быть рабочим.

Также Вятрович выступает за отмену "первомайских" выходных и 8 Марта - как советских пережитков. В то же время, по его словам, нужно добавить следующие выходные дни: 9 марта (Шевченковский день), День семьи (вторая пятница сентября). В обществе его заявления часто вызывали оживленные дискуссии и споры.

В феврале 2017 года Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.

Так, Институт нацпамяти предложил отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями:

Шевченковский день - 9 марта;

День памяти и примирения - 8 мая;

День Конституции Украины - 28 июня;

День Независимости Украины - 24 августа;

День семьи - вторая пятница сентября;

День защитника Украины - 14 октября.

Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника:

Новый год - 1 января;

Рождество Христово - 7 января;

Пасха - один день.

Также в ИНП предложили отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (за исключением Рождества и Пасхи), что вызвало бурное негодование части общества.

Первый скандал с поляками

В июле 2016 года Сейм Польши проголосовал за резолюцию "Об установлении 11 июля Днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА". Вятрович назвал это решение о признании Волынской трагедии "геноцидом" историческим недоразумением. "Именование произошедшего геноцидом предусматривает одностороннее обвинение украинской стороны в этом конфликте. При этом умалчивается, что такие же преступления зафиксированы и со стороны польского подпольного движения по отношению к Украине. Та же Армия Крайова и другие военные формирования принимали участие в массовых убийствах украинского гражданского населения", - отмечал историк.

Скандал с польским законом о "бандеризме"

В начале 2018 года Вятрович оказался в центре скандала вокруг польской позиции также по деятельности УПА. В ночь на 1 февраля польский Сенат проголосовал за изменения в закон об их Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное преследование тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в 1925-1950 годов". 6 февраля президент Польши Дуда подписал этот закон, несмотря на критику, в частности со стороны Израиля, США, Украины.

Вятрович остро критиковал польский закон. "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", - заявлял Вятрович.

По мнению Вятровича, ситуация вокруг закона о «бандеризме» является информационным противостоянием, которое ненужное ни Киеву, ни Варшаве, но на руку Российской Федерации. Он отметил, что неслучайно едва ли не единственная страна в мире, которая поддержала принятие этого закона – это Россия.

6 февраля Верховная Рада Украины осудила принятый в Польше закон.

Уголовное дело в России

В марте 2019 года Следственный комитет России открыл уголовное дело "по факту реабилитации нацизма" против Вятровича. По мнению российских следователей, Вятрович отрицает "преступления военных преступников стран гитлеровской оси" в годы Второй мировой войны (имеются в виду члены ОУН и бойцы УПА).