Правительство назначило министрам новых заместителей

В то же время в некоторых министерствах были уволены заместители министров.

Кабинет министров Украины назначил ряд заместителей министров.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, в Министерстве инфраструктуры заместителем министра назначена Наталья Форсюк, заместителем министра по вопросам европейской интеграции Александра Клитина.

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителем министра назначен Сергей Николайчук, в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначен Алексей Ильяшенко.

В Министерстве юстиции первым заместителем министра назначен Евгений Горовец, заместителем министра - Александр Банчук, заместителем министра по вопросам государственной регистрации - Ольга Онищук, заместителем министра, уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека – Иван Лищина.

В то же время, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены с должностей заместители министра Виктор Вакараш и Василий Полуйко, в Министерстве инфраструктуры – Виктор Довгань с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Олег Насвит уволен с должности первого заместителя председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год заложил достаточно средств для всех получателей субсидий.

По словам министра социальной политики Юлии Соколовской, в проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628 600 000 гривень на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи для оплаты коммунальных услуг.