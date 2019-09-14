Пристайко: Россия должна понимать, что в Украине президент, правительство и парламент - это монолитная сила, с которой надо считаться

Глава МИД заявил о единстве президента, правительства и парламента в построении нового будущего.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отмечает, что Россия должна понимать, что в Украине президент, правительство и парламент - это монолитная сила, с которой надо считаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

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"Наша система больше не имеет коалиционного правительства. В нашем парламенте есть позиция, и она сильная, но она не решает, куда будет двигаться государство. Президент, парламент и правительство действуют одним голосом, и это та ситуация, с которой Россия не может не считаться", - заявил Пристайко.

"Мы представляем сейчас монолитную силу, которая понимает, какое будущее у Украины, и как этого достичь. Армия, полиция, дипломатия сплочены и готовы работать в том направлении, который определен, и который, я уверен, приведет нас к победе", - подчеркнул министр.