Разумков назвал ключевые вызовы для Украины

Он считает, что консолидированная совместная позиция, большинство в парламенте вместе с теми, кто не входят в большинство, может изменить государство.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает самыми большыми вызовами и проблемами для страны войну и коррупцию.

Об этом Разумков сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече YES (Ялтинской европейской стратегии) в Киеве, пишет Громадське.

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«Мы понимаем те вызовы, которые перед нами стоят. Первое — это война, второе — это война с коррупцией. К сожалению, это две ключевые проблемы, с которыми на протяжении многих лет борются или делают вид, что борются, украинские власти», — отметил спикер.

В то же время он считает, что консолидированная общая позиция, большинство в парламенте вместе с теми, кто не входят в большинство, можно изменить государство.

«Для многих из тех, кто сегодня пришел в парламент — это первый шанс, первый шанс изменить государство, но для государства это может быть шансом последним. Поэтому мы его должны использовать», — добавил Разумков.

Напомним, ранее Разумков заявил, что в парламенте введут голосование по отпечатку пальца, чтобы побороть кнопкодавство, однако сроки реализации проекта назвать он не смог.