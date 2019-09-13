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Зеленский о возвращении Крыма: есть несколько форматов и идей

11:26, 13 сентября 2019
Политика
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Зеленский рассказал о плане возвращения Крыма / фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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«По поводу Крыма - сложная ситуация, я так думаю, поскольку у нас еще не было встречи в «нормандском формате», не было встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма», - заявил он.

«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано», - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то использовал эти идеи.

«У меня есть важные встречи, я жду встречи с президентом США. Мы думаем над моделью, если можно - я на этом остановлюсь. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами», - подчеркнул он.

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Теги: #оккупация Крыма#Владимир Зеленский