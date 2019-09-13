Зеленский о возвращении Крыма: есть несколько форматов и идей

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет бороться за деоккупацию Крыма и не только на словах.

Президент Владимир Зеленский заявил о разработке модели возвращения временно оккупированного Крыма в состав Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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«По поводу Крыма - сложная ситуация, я так думаю, поскольку у нас еще не было встречи в «нормандском формате», не было встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма», - заявил он.

«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано», - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то использовал эти идеи.

«У меня есть важные встречи, я жду встречи с президентом США. Мы думаем над моделью, если можно - я на этом остановлюсь. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами», - подчеркнул он.