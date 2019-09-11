Зеленский лишил нардепов Арьева и Герасимова дипломатических рангов

Кроме того, дипломатического ранга лишен экс-нардеп Георгий Логвинский.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов народным депутатам Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Соответствующий указ от 11 сентября обнародован на сайте главы государства.

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«Отменить как такие, что выданы безосновательно:

Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 «О присвоении дипломатических рангов» в части, которая касается присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову;

Указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 «О присвоении дипломатического ранга», – говорится в документе.

В указе №298 от 19 мая шла речь о присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Георгию Логвинському, депутату ВР VIII созыва.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.