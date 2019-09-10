Рябошапка уволил прокурора Запорожской области

Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Валерия Романова от должности прокурора Запорожской области.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, Рябошапка в понедельник, 9 сентября, подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области.

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Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.