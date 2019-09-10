Рябошапка уволил прокурора Запорожской области
15:45, 10 сентября 2019Политика
210 0
Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.
Руслан Рябошапка уволил Валерия Романова / фото УНИАН
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Валерия Романова от должности прокурора Запорожской области.
Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению, Рябошапка в понедельник, 9 сентября, подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области.
Читайте такжеРябошапка уволил прокуроров еще восьми областей
Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter