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Рябошапка уволил прокурора Запорожской области

15:45, 10 сентября 2019
Политика
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Руслан Рябошапка уволил Валерия Романова / фото УНИАН

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, Рябошапка в понедельник, 9 сентября, подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области.

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Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

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Теги: #ГПУ#Рябошапка