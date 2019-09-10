Корниенко избран председателем Счетной комиссии Рады

Заместителем председателя Счетной комиссии стал Юрий Павленко.

Первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко избрали председателем Счетной комиссии Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Он отметил, что 3 сентября состоялось организационное заседание Счетной комиссии ВР.

"Председателем Счетной комиссии был избран народный депутат Украины Александр Корниенко. Заместителем председателя Счетной комиссии избран народный депутат Украины Юрия Павленко (депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - УНИАН). Секретарем Счетной комиссии избрана народный депутат Украины Александра Устинова (депутат от фракции "Голос" - УНИАН)", - сообщил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада Украины одобрила состав Счетной комиссии.