Рябошапка выступает за скорейшую ратификацию Римского статута

По словам генпрокурора, информация о том, что в случае ратификации Римского статута украинских военных начнут арестовывать за границей, не соответствует действительности.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступает за скорейшую ратификацию парламентом Римского статута.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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"Я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Нам от этого хуже не будет, должно быть только лучше. Мы уже взяли на себя все обязательства по Римскому статуту, еще с 2015 года. С тех пор перед Международным уголовным судом у нас есть только обязательства, но нет никаких прав", - сказал он.

Также генпрокурор опроверг информацию, что в случае ратификации Римского статута украинских военных начнут арестовывать за рубежом по запросу третьих стран: "И то, о чем говорят, что наши военные не смогут выехать куда-то за границу, это глупость, потому что парламент уже дал согласие, и военные выезжают, и никто в отношении их применяет никаких мер".

Справка УНИАН. Римский статут Международного уголовного суда был принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме и вступил в силу 1 июля 2002 года.

Римский статут был подписан Украиной 20 января 2000 года, однако до сих пор не ратифицирован.

Нынешняя власть обязалась принять все меры для ратификации Римского статута в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В ЕС неоднократно призывали Украину ратифицировать Римский статут.