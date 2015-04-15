За месяц до убийства "титушковод" Калашников собирал платные митинги в Киеве и "исповедовал" идеологию регионалов
Одиозный регионал Олег Калашников, который прославился избиением журналистов и организацией палаточного городка "Антимайдана" в Мариинском парке, мирно разгуливал по Киеву
Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", передает ТСН.
Именно регионал Калашников едва ли не первым ввел традицию за деньги собирать людей на площадях, а также расстреливал Евромайдан в информационном пространстве. С самого начала Революции Достоинства был одним из организаторов так называемого Антимайдана, а в декабре 2013 года пророк Калашников пугал Украину войной.
Программа "Гроші" провела расследование, чем занимался одиозный регионал.
Например, в марте в ресторане пятизвездочного отеля рядом с Калашниковым - постоянная гостья российских телеканалов Виктория Шилова. И пока они что-то долго обсуждают о деньгах и о людях, под киевской мэрией начинается платный митинг.
После обеда авто Калашникова направляется в салон российского телефоного оператора, где он сидит почти час.
Следующая остановка - паркинг элитного развлекательного комплекса "Арена" на Крещатике, а после этого его авто прибыло в район Виноградарь.
Читайте такжеКалашников мог шантажировать своих финансовых доноров - нардеп
Журналистам в марте 2015 года удалось пообщаться с рупором Януковича на выходе с парковки. Тогда он рассказал, что сейчас занимается "общественно-политической деятельностью", продолжает "исповедовать идеологию ПР", однако объяснить, откуда деньги на такую деятельность, не смог.
Относительно аннексии Крыма и нападения России, Калашников высказался следующим образом: "Там нет русских солдат. Доказательств не имеет, а вот в Киеве работают американские агенты. В СБУ, Нацгвардии, везде".