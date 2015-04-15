За месяц до убийства "титушковод" Калашников собирал платные митинги в Киеве и "исповедовал" идеологию регионалов

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", передает ТСН.

Именно регионал Калашников едва ли не первым ввел традицию за деньги собирать людей на площадях, а также расстреливал Евромайдан в информационном пространстве. С самого начала Революции Достоинства был одним из организаторов так называемого Антимайдана, а в декабре 2013 года пророк Калашников пугал Украину войной.

Программа "Гроші" провела расследование, чем занимался одиозный регионал.

Например, в марте в ресторане пятизвездочного отеля рядом с Калашниковым - постоянная гостья российских телеканалов Виктория Шилова. И пока они что-то долго обсуждают о деньгах и о людях, под киевской мэрией начинается платный митинг.

После обеда авто Калашникова направляется в салон российского телефоного оператора, где он сидит почти час.

Следующая остановка - паркинг элитного развлекательного комплекса "Арена" на Крещатике, а после этого его авто прибыло в район Виноградарь.

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Журналистам в марте 2015 года удалось пообщаться с рупором Януковича на выходе с парковки. Тогда он рассказал, что сейчас занимается "общественно-политической деятельностью", продолжает "исповедовать идеологию ПР", однако объяснить, откуда деньги на такую деятельность, не смог.

Относительно аннексии Крыма и нападения России, Калашников высказался следующим образом: "Там нет русских солдат. Доказательств не имеет, а вот в Киеве работают американские агенты. В СБУ, Нацгвардии, везде".