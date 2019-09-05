САП направила в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт

Дело касается возможного злоупотребления властью чиновником Государственного научно-исследовательского и проектного института титана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт.

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Как сообщает пресс-служба САП в Facebook, документ касается экс-первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана, который обвиняется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

«Согласно установленным фактическим обстоятельствам дела на протяжении 2012-2013 годов служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл. США за работы и услуги, которые не предоставлялись», – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. 7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Сегодня, 5 сентября, ВАС начал осуществлять судопроизводство.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом № 1025 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда)", зарегистрированном в парламенте 29 августа и определенным главой государства как неотложный.

Согласно пояснительной записке к документу, начало работы ВАС должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.