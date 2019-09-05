Обращение "глав фракций" к президенту в поддержку Кличко инициировали сам мэр и Прокопив - Омельченко

Председатель фракции «Еднисть» в Киевсовете, экс-мэр столицы Александр Омельченко заявляет, что бывший президент Петр Порошенко в свое время в нарушение закона о столице назначил Виталия Кличко главой столичной городской госадминистрации.

Обращение четырех «председателей фракций» Киевсовета к президенту Владимиру Зеленскому относительно переназначения Виталия Кличко главой столичной городской госадминистрации инициировали сам мэр Киева и заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Об этом председатель фракции «Еднисть» в Киевсовете, экс-мэр столицы Александр Омельченко сообщил в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, кто инициировал обращение.

«Инициировали обращение Кличко и Прокопив», - сказал он.

Омельченко отметил, что не подписывал этот документ.

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«Подписанное вчера так называемое обращение четырьмя фракциями, но не подписанное фракцией «Еднисть», которую я возглавляю, и депутатской группой «Киевская команда», которую возглавляет Сергей Гусовский. Оно - выстрел в пустое яблочко», - сказал глава «Едности».

Он напомнил, что, согласно статье 133 Конституции Украины, Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется отдельными законами.

В 1999 году вступил в силу закон о городе-герое Киеве, которым предусмотрено, что избранный на выборах мэр одновременно является председателем КГГА.

«А в 2010 году Верховная Рада и президент Янукович внесли изменения в эту статью, убрали, что избранный городской голова является одновременно председателем КГГА. Две должности создали. Так было с 2010 года ... В 2015 году необходимо было Кличко лично как городскому голове, Порошенко, как новоизбранному президенту, внести обратные изменения, то есть убрать эту поправку неконституционную, вернуть в действие этот закон - об одновременном занятии должностей. Они этого не сделали. И Порошенко, в нарушение этого закона, назначил Кличко главой администрации», - напомнил Омельченко.

Он добавил, что в связи с этим Кабинет министров вчера принял решение в рамках Конституции и закона о городе Киев, но с опозданием на месяц-полтора.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА и направил его в Офис президента.

В тот же день пресс-служба КГГА обнародовала обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой вновь назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

Сегодня, 5 сентября, ряд депутатов заявили, что документ с подписью глав фракций» с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они его не поддерживают.

В то же время председатель фракции «ВО «Батькивщина» Владимир Бондаренко заявил, что в обращении отражено личное мнение глав четырех фракций Киевсовета.