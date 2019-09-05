Антикоррупционный суд получит от других судов свыше 3 тыс. производств – глава суда

Председатель ВАКС Елена Танасевич заверила, что суд готов работать.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должен получить от других судов свыше 3 тыс. уголовных производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем выступлении по случаю первого дня работы ВАКС заявила его глава Елена Танасевич.

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“В компетенцию Высшего антикоррупционного суда отнесены 22 составы преступлений при условии, что размер ущерба превышает 500 тыс. грн. Из местных и общих судов в Высший антикоррупционный суд должны поступить более 3 тыс. дел, из которых только 190 - это те, по которым досудебное расследование вело НАБУ под процессуальным руководством САП”, - сказала Танасевич.

Также она сообщила, что в Высшем антикоррупционном суде работают 6 следственных судей, в первой инстанции сформированы 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств. В Апелляционной палате ВАКС будут функционировать 4 коллегии, которые будут осуществлять пересмотр решений суда первой инстанции.

“Суд готов к исполнению возложенных на него обязанностей”, - подытожила Танасевич.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАСУ избрали главой Высшего антикоррупционного суда судью Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом № 1025 «О внесении изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», зарегистрированном в парламенте 29 августа и определенным главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.