Кличко заявляет, что будет участвовать в любых выборах городского головы Киева

Кличко будет баллотироваться как на очередных, так и на досрочных выборах столичного мэра, в случае их объявления.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет участвовать в любых выборах городского головы столицы, как очередных, так и досрочных, в случае их объявления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал на пресс-конференции.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах Киевского городского головы, Кличко ответил: "Я буду баллотироваться на предстоящих выборах, потому что должен реализовать многие проекты и изменения, которые мы начали".

В то же время перед этим вопросом прозвучал подобный по досрочным выборам, на который Кличко ответил: "Если будут досрочные выборы Киевского городского головы, мы будем выбирать человека, который ничего не значит, который ничего не решает. Для чего нам выбирать Киевского городского голову, если у него нет никаких полномочий? Он может обещать преобразования, представить программу, но рычагов для реализации этого у него не будет. Вопрос: а зачем нам тогда выборы городского головы?».

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

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"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. "Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА. Он подготовил обращение в Конституционный суд относительно совмещения должностей мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.

В среду, 4 сентября, Кабинет министров Украины одобрил представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.