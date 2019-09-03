"Пороха не хватит": генерал объяснил, почему Украину не сдадут на "нормандской" встрече

Генерал не прогнозирует полное прекращение боевых действий на востоке Украины после встречи в "нормандском формате".

В результате предстоящей встречи в «нормандском формате» на высшем уровне по вопросу войны на Донбассе Украина не будет "сдана" России.

Такое мнение Obozrevatel выразил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Этого не произойдет, у них пороху не хватит", - прокомментировал генерал опасения, высказанные в СМИ относительно предстоящей встречи на высшем уровне.

По мнению Романенко, "нормандский формат" слабый", прежде всего, из-за отсутствия в нем США. По его оценкам, итогом встречи могут быть "решения только по вопросам обмена пленными и приостановления боевых действий. И могут быть договоренности относительно того, как продвигаться дальше".

Читайте такжеСША готовы присоединиться к "нормандскому формату" - Волкер

В то же время он не сомневается в том, что, "несмотря на тяжелые обстоятельства, есть движение вперед" в вопросе разведения войск в Станице Луганской, такое же движение вперед будет и в двух других населенных пунктах – Золотом и Петровском.

Генерал не прогнозирует полного прекращения боевых действий, однако, с учетом того, что "нашим дали возможность отвечать по ситуации", "наша сторона теперь будет отвечать без страха и сомнения".

Как сообщал УНИАН, в декларации лидеров G7 по итогам саммита «Группы семи», который состоялся 24-26 августа во Франции, сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в «нормандском формате».

30 августа в Офисе президента Украины заявили, что внешнеполитические советники лидеров стран Украины, Германии, Франции и РФ 2 сентября в Берлине проведут встречу для организации саммита в «нормандском формате».

От украинской стороны во встрече примут участие вновь назначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.