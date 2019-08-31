Разумков: в теме обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией не должно быть пиара

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что главные усилия в процессе обмена приложил Офис президента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что в теме обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией не должно быть пиара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли он какую-то информацию об обмене.

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"Пока я не готов это комментировать. Я думаю, что эта информация должна выйти, все же, от Офиса президента. Потому что они прилагали главные усилия к этому процессу.

И я всегда говорил и повторяю: здесь нет места пиара ... Иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев ребят дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а затем разводили руками и говорили: "Ой, простите, у нас что-то не получилось", - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в офисе.