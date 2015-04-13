Нужна международная миссия для контроля за выполнением Минских соглашений - Климкин

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, об этом в ходе встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД заявил представитель Украины на переговорах, министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Украинская правда.

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На переговорах "нормандской четверки" Украина настаивает на необходимости прогресса в области обмена военнопленными. Кроме того Украина решительно выступает за необходимость создания международной миссии для контроля за выполнением Минских договоренностей", - добавил Мельник.

Также Климкин заявил о необходимости обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ, чтобы проверить вывод тяжелых вооружений.