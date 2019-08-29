Зеленский инициирует изменения в организации обороны Украины

Главой государства определен этот проект закона как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" об организации обороны государства.

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Как отмечается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 1011 зарегистрирован в ВР 29 августа.

Главой государства определен этот проект закона как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины о сокращении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.