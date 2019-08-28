Советник Трампа считает, что Россия не просит о возвращении в G7 из-за боязни отказа

Поэтому, по мнению Болтона, Россия пока не демонстрирует никаких намерений вернуться в "Большую семерку".

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Российская Федерация не просит о возвращении в "Большую семерку" (G7).

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Так, комментируя заявление Трампа о том, что он поддерживает возвращение России в G7, Болтон отметил, что Москва тем временем не торопится сама об этом попросить.

"Во-первых, Россия сама должна захотеть вернуться, пока что никаких признаков этого не было и Россия нас об этом не просила. Возможно, они боятся, что если попросят, то им откажут, и они не хотят стучаться в клуб, в котором им не откроют. Здесь есть ряд моментов, и, думаю, дискуссия по данному поводу пока будет продолжаться", - отметил советник Трампа.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G7. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Впоследствии Трамп также отметил, что не исключает возможности приглашения Путина в следующем году на саммит "Большой семерки" в США.