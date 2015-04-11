Кабмин люстрировал первого заместителя экс-главы ГСЧС

Первый заместитель председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бойко освобожден от должности.

Соответствующее распоряжение главы правительства Арсения Яценюка обнародовано на сайте Кабмина.

"Освободить Бойко Анатолия Павловича от должности первого заместителя председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (пункт 7 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины)", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, экс-председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

28 марта суд арестовал Василия Стоецкого с правом освобождения при внесении 1 млн 182 тыс грн залога.