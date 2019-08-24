Посол Швеции поздравил украинцев с Днем Независимости в последний день своей работы в Украине

Мартин Хагстрём заверил, что Швеция останется надежным партнером Украины.

Посол Королевства Швеция Мартин Хагстрём поздравил украинцев с Днем Независимости в последний день своей работы в Украине.

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Об этом говорится в видеообращении Хагстрема, обнародованном на странице Посольства Швеции в Facebook.

"Поздравляю с Днем независимости! Так совпало, что этот день является моим последним рабочим днем в Украине. Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех за незабываемый опыт, который я получил в Украине. В течение последних трех лет я познакомился со многими людьми, которые без устали работают для процветания в своей стране, и это вселяет надежду ", - подчеркнул посол.

При этом Хагстрём добавил, что гордится успехами Посольства Швеции, которых удалось достичь с вместе украинскими партнерами.

Он также напомнил, что Швеция ежегодно предоставляет Украине по 30 млн евро помощи.

«Мы остаемся надежным партнером Украины в реализации реформ и поддержке ее территориальной целостности и независимости. Мы делаем это, поскольку это важно для Европы, в том числе и для Швеции", - подчеркнул Хагстрём.

Он отметил, что Украина еще не преодолела вызовы в процессе реформ, в частности, реформы децентрализации власти.

"Но, по моему мнению, вы нашли решение, опираясь на способность местных властей", - добавил посол.