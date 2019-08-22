Разумков не исключает, что 29 августа Рада возьмется за формирование нового Кабмина

Глава подготовительной депутатской группы сообщил, что данный вопрос пока не проговаривался на заседании.

Глава подготовительной депутатской группы, новоизбранный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков не исключает возможности рассмотрения в Верховной Раде Украины 29 августа вопроса формирования правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием подгруппы подготовительной депутатской группы.

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Отвечая на вопрос УНИАН, какие будут вопросы повестки дня парламента 29 августа, помимо торжественного открытия, Разумков отметил: «Этот вопрос еще не проговаривался на заседании первой подготовительной группы. Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем так же на общем заседании Подготовительной депутатской группы».

На уточнение, может ли парламент 29 числа рассмотреть вопрос формирования правительства, он заявил, что пока не готов ответить на данный вопрос, поскольку не обсуждал его с коллегами.

«Но я не исключаю», - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 21 августа избранный народный депутат, возможный руководитель будущей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что много политических сил отказались предоставлять кандидатов на должности министров в новом правительстве.

Однако, по его словам, новое правительство будет технократическим и «договорняков» во время его формирования не будет. При этом Арахамия заверил, что все новое правительство будет профессиональным.

Как сообщал УНИАН, избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия рассказал, кто из нынешнего состава Кабинета министров Украины может попасть в новое правительство.