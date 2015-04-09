В Украине идет борьба за место тех, кто занимается коррупцией - депутат

Самая большая проблема Украины в том, что ни с коррупцией, ни с высокими тарифами на самом деле никто бороться не собирался. Идет борьба за то, чтобы занять место тех, кто занимается коррупцией, и самому стать тем, кто зарабатывает на тарифах.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"Одни требуют ВСК по коррупции в правительстве. Другие - по тарифам. Будто бы благородный порыв, но проблема в том, что уровень коррупции у нас такой, что если бороться с ней только парламентскими комиссиями, то их нам нужно создавать ежедневно, а количество депутатов ВР надо увеличить до 5 000, чтобы было кому ходить на все заседания всех комиссий", - заявил он.

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Балога отметил, что то же самое касается и тарифов. "Этот вопрос не решается в дебатах - только реальной экономией, переходом на альтернативные источники энергии, демонополизацией энергорынка", - считает политик.

"Между тем, люди не верят ни первым, ни вторым, западные организации называют это фасадной борьбой, а если кто от этого и выиграет, то только наши недруги, тыкая пальцем на Украину, показывают, что на постсоветском пространстве западная демократия не работает", - убежден Балога.