Турчинов рассказал о планах построения ракетного "щита"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации стратегии национальной безопасности Украины на срок до 2020 года.

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"Стратегия - это открытый публичный документ, и, безусловно на базе него будут отрабатываться военно-технические программы, которые будут реализованы в рамках оборонно-промышленного комплекса. Детализация этих программ - это государственная тайна, во всяком случае, они будут направлены на то, что, в частности, касается построения эффективного ракетного щита нашего государства, на то, чтобы защищать нашу Украину", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, Украина в первую очередь должна рассчитывать на собственный потенциал. "И наши военно-технические программы именно будут направлены на это для того, чтобы иметь эффективное оружие для защиты нашей страны", - сказал Турчинов.