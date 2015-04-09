Попов называет абсурдом обвинения в пособничестве разгону Евромайдана

15:29, 09 апреля 2015
Политика
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Экс-председатель КГГА в очередной раз заверил, что он лично заинтересован в том, чтобы суд прошел быстрее и истина была установлена.

Фото УНИАН

Бывший председатель КГГА Александр Попов называет абсурдом обвинения в пособничестве разгону студенческого Евромайдана в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам после завершения судебного заседания по рассмотрению его дела в Шевченковском районном суде Киева.

"Ну это абсурд вообще. Эти статьи предусматривают, что я якобы не просто понимал (последствия действий) ... Ну это полный абсурд, я бы никогда не пошел на такое, я демократичный человек и моя работа в Киевской администрации не раз подчеркивала это ", - сказал Попов.

По его словам, в материалах дела, которое он прочитал "от корки до корки, ни одного доказательства того, что у меня были такие намерения, и в принципе не могло быть".

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Попов в очередной раз заверил, что он лично заинтересован в том, чтобы суд прошел быстрее и истина была установлена.

"В ходе рассмотрения этого дела я буду доказывать свою невиновность и докажу это", - заявил Попов.

В свою очередь адвокат Попова Николай Карнаух отметил, что важно не только то, чтобы судебный процесс прошел быстро, но и главное, чтобы он проходил в рамках процессуального законодательства.

При этом адвокат напомнил о содержании доклада Международной консультативной группы, которая в своих заключениях отметила, что в отличие от Попова, который демонстрирует сотрудничество со следствием, правоохранительные органы наоборот в течение 3 месяцев не предпринимали надлежащих и быстрых действий для расследования дела.

Также адвокат отметил, что обвинительный акт, подготовленный стороной гособвинения, строится исключительно на предположениях, поскольку, как отмечается в нем, у бывших высоких должностных лиц был план действий, с котором они якобы ознакомили Попова.

"А где этот план? Как человек может, не знакомясь с планом, реализовывать его ", - сказал Карнаух.

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Также адвокат назвал чушью обвинения в адрес Попова в том, что он совершал противоправные действия с целью карьерного роста.

"У него был уже такой рейтинг, что он мог спокойно идти на выборы. О каком карьерном росте может идти речь, если дела Александра Павловича людям были очень хорошо знакомы ", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Попов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУ МВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими в то время высокими должностными лицами, дал указание о завозе на Майдан Незалежности в Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга работниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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