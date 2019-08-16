Луценко не сотрудничает с НАБУ по делу судей Окружного админсуда - Сытник

9 августа Сытник сообщил, что в ГПУ направлено письмо, в котором предлагается передать указанное дело в НАБУ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко не сотрудничает с Национальным антикоррупционным бюро Украины по делу судей Окружного административного суда Киева.

Об этом в интервью "UA: Украинское радио" рассказал директор НАБУ Артем Сытник, говоря о расследовании дела о незаконном вмешательстве судей ОАСК в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Сытник напомнил, что написал письмо Луценко, чтобы тот передал дело судей ОАСК в НАБУ: "НАБУ не является основным органом в расследовании. Мы направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой передать нам дело для того, чтобы мы были старшими следственной группы".

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Директор Бюро отметил, что Луценко пока не ответил. "Как такое сотрудничество отсутствует. Я пытался ему позвонить, но он не взял трубку. На сегодняшний день это письмо не рассмотрено", - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - отметил Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что работники НАБУ и ГПУ оказывают давление на их судей, в частности, помещение заблокировано, а работа суда парализована.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко.

9 августа Сытник сообщил, что в ГПУ направлено письмо, в котором предлагается передать указанное дело от Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ в НАБУ.