Цветочные часы на Майдане капитально отремонтируют в конце апреля

Согласно сообщению, КП "Киевзеленстрой" должно полностью заменить циферблат и оформить его в цветах государственного флага. Кроме того, обновят электронную часть часов, подсветку, оросительную сеть, установят щит управления механизма с программным обеспечением.

Отмечается, что никаких дизайнерских художественных оформлений планом капитального ремонта не предусмотрено.

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В настоящее время проводится экспертиза сметной документации и демонтаж конструкции для ремонта.

В КГГА напоминают, что сейчас продолжается международный открытый конкурс на обновление общественного пространства «Территория Достоинства», результаты которого ожидаются в мае. Участок, на котором расположены цветочные часы, входит в зону проектирования.

Как сообщал УНИАН, цветочные часы в Киеве возле Майдана Независимости открыли 23 августа 2009 года. Механизм цветочных часов сломали на второй день после открытия. Его ремонт обошелся спонсорам в 3,7 тыс. грн. Причиной повреждения механизма, по информации мэрии, стало катание людей на стрелках.

Диаметр цветочных часов составлял 16,5 м, а длина стрелок - 7 и 4 м.

Отремонтированные цветочные часы снова начали работать в мае 2010 г, но вскоре снова сломались. Городская власть несколько раз пыталась возобновить работу часов.