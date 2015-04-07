Суд освободил подозреваемых в избиении Чорновол - "Народный фронт"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии НФ.

"Сегодняшнее решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который выпустил на свободу виновных в избиении известной украинской журналистки, народного депутата Татьяны Чорновол, не выдерживает никакой критики и свидетельствует о деградации судебной системы Украины", - сказано в сообщении.

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Согласно ему, суд назначил Котенко меру наказания 1 год, 3 месяца и 10 дней, а к его сообщнику Залюбовскому был применен закон об амнистии, после чего их освободили из-под стражи прямо в зале суда.

"Народный фронт" готовит апелляцию на данное решение суда и требует от Генеральной прокуратуры довести расследование дела об избиении Чорновол до логического конца и установить заказчиков преступления.

Напомним, в избиении Чорновол изначально подозревались шесть человек.

Как известно, 25 декабря 2013 года неизвестные жестоко избили журналистку Чорновол на автодороге в районе Борисполя.