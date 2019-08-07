Зеленский на переговорах с РФ не пойдет ни на одно решение, которое будет противоречить интересам Украины - Апаршин

Помощник руководителя Офиса президента убежден, что Россия на "нормандских переговорах" может потребовать от Украины отказаться от Крыма и согласиться на автономию оккупированного Донбасса.

Помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин заявляет, что Владимир Зеленский на переговорах с Российской Федерацией не согласится ни на одно решение, которое будет противоречить интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Апаршин сообщил во время заседания круглого стола в Киеве.

По его словам, "ничего нового от членов "нормандского формата" на сегодняшний день нет".

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Также он напомнил о недавнем заявлении французской стороны, что встреча "нормандского формата" состоится в запланированные сроки. Ранее речь шла о возможной встрече в конце августа.

Апаршин считает, что "Российская Федерация будет требовать от нас прямых переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР".

"Можем ли мы на это согласиться? Я думаю, что нет", - сказал помощник руководителя Офиса президента.

"Российская Федерация будет пытаться убедить нас, что Крым надо забыть, а относительно наших территорий (на Донбассе), которые сегодня являются оккупированными, они могут вести какие-то разговоры... об автономии. Вам нужна автономия? Мне лично нет. Честно, я не знаю, как на сегодняшний день решить эту проблему. Просто не знаю", - подчеркнул Апаршин.

"Единственное, в чем я убежден, что президент Украины и его команда, которая с ним работает, ни одного решения не примут, чтобы мы потеряли что-то как страна. Вот в это я верю", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе. Глава государства призвал своего российского коллегу повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убивать наших людей.