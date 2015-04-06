Кравчук прогнозирует изменения в Конституцию в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал журналистам после первого заседания Конституционной комиссии.

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“В этом году, потому что, если не будет принята Конституция, то как проводить (местные) выборы? На старой Конституции? Тогда менять Конституцию? Тогда выборы будут нелегитимными или полномочия выборов не будут определены Конституцией”, - сказал Кравчук.