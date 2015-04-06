Количество обучающихся на украинском языке в оккупированном Крыму сократилось в шесть раз
08:29, 06 апреля 2015Политика
2508
В аннексированном Крыму существенно уменьшилось количество учеников, обучающихся на украинском языке.
REUTERS
Об этом в эфире 5 канала рассказала крымская правозащитница Ольга Скрыпнык, сообщают Подробности.
"На уровне законодательства РФ указано, что в Крыму свободно распространяются три языка - украинский, крымскотатарский и русский. Но это не соответствует реальной ситуации", - отметила Скрыпнык.
Читайте такжеРоссия завалила Крым антиукраинской литературой (фото)По ее словам, учеников, обучающихся на украинском языке, стало в 6 раз меньше. Также нет украинских СМИ.
"Это же происходит на примере АТР", - отметила она.
Правозащитница также заявила, что кремлевская власть решает для себя проблему крымских татар, а не проблемы самих крымских татар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter