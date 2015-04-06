Количество обучающихся на украинском языке в оккупированном Крыму сократилось в шесть раз

Об этом в эфире 5 канала рассказала крымская правозащитница Ольга Скрыпнык, сообщают Подробности.

"На уровне законодательства РФ указано, что в Крыму свободно распространяются три языка - украинский, крымскотатарский и русский. Но это не соответствует реальной ситуации", - отметила Скрыпнык.

Читайте такжеРоссия завалила Крым антиукраинской литературой (фото)По ее словам, учеников, обучающихся на украинском языке, стало в 6 раз меньше. Также нет украинских СМИ.

"Это же происходит на примере АТР", - отметила она.

Правозащитница также заявила, что кремлевская власть решает для себя проблему крымских татар, а не проблемы самих крымских татар.