Зеленский назначил экс-директора команды КВН «Винницкие перцы» руководителем Госуправления делами

Соответствующий указ №571/2019 от 1 августа размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Соответствующий указ №571/2019 от 1 августа размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеКличко попросил НАБУ завести дело из-за заявления Богдана о взятке

«Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в документе.

До этого президент своими указами освободил Сергея Борзова от временного исполнения обязанностей руководителя ГУД и уволил его с должности заместителя руководителя этого органа.

*** Сергей Борзов - родился 1 января 1981 года. Окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.

В 2006-2011 годах - директор команды КВН «Винницкие перцы».

В 2011-2012 годах - директор команды КВН Сборная Украины. Также работал в обществе с ограниченной ответственностью Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания.

В 2014 году был назначен тогдашним президентом Украины Петром Порошенко заместителем руководителя Государственного управления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.