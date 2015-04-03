Проверка Кабмина нашла у экс-главы Госфининспекции незадекларированное имущество и сына-прокурора

Об этом заявила Первый заместитель Министра юстиции Наталья Севостьянова на брифинге в Доме Правительства 3 апреля 2015 года.

Как сообщила журналистам Севостьянова, только по отдельным фактам, указанным в отчете проверяющих, Гордиенко грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Речь уже о нарушениях, которые подпадают под часть 2 статьи 367 УКУ - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Вместе с тем, существует ряд других фактов сомнительной деятельности Гордиенко. Отдельного расследования с привлечением правоохранительных органов требует факт назначения сына Гордиенко на должность прокурора Соломенского района города Киева, поскольку материалы свидетельствуют о возможности злоупотребления властью председателя Госфининспекции.

Также, как выяснила проверка, отстраненній начальник фининспекции указал недостоверные данные в декларации за 2013 год.

Как можно сделать выводы из слов Севостьяновой, господин Гордиенко не указал в декларации имущество жены, с которой находится в разводе, но продолжает проживать в одном помещении.

«Хотя, как государственный служащий, должен был задекларировать это имущество», - сказала заместитель министра юстиции.

Она отметила, что речь идет о ряде земельных участков в Киевской области (общей площадью около 0,5 га), нежилые помещения в центре Киева (ул. Житомирская, 2), также дом в Киевской области (около 400 м. кв.), корпоративные права в отношении субъектов хозяйствования и несколько авто vip-класса.

«По факту было установлено, что Гордиенко и его жена зарегистрированы на той же жилой площади. Следовательно, правоохранительные органы имеют основания, чтобы проверить данные факты», - сказала она.

Наталья Севостьянова отметила, что в соответствии с актом проведения служебного расследования, который передан в Министерство юстиции, Николай Гордиенко ни разу не явился на заседание указанной комиссии, хотя его неоднократно приглашали.