Washington Post: Украина получила необычайный шанс все изменить

Вашингтон должен продолжать помогать Киеву, но только новая политическая элита может показать, что Украина может достичь успеха

Украинские политические элиты неоднократно упускали шансы стабилизировать свою страну и укрепить ее независимость от России. Теперь совершенно новая группа получит такой шанс. 21 июля разочарованные избиратели заменили более 60% депутатов парламента, сместив на маргинес партии, которые ранее руководили правительством.

Самую большую победу одержал президент Владимир Зеленский, который объявил о досрочных выборах еще в мае как только занял свою должность. Его партия, наполненная политическими новичками, завоевала абсолютное большинство мест в Верховной Раде, — пишет Washington Post в редакционной статье. Она стала первой политической силой с 1991 года, которой это удалось.

Издание отмечает, что у Зеленского, который ранее играл президента только в комедийном кино, теперь есть отличная возможность выполнить свои обещания: закончить войну с Россией, побороть коррупцию и дать толчок для роста экономики. Первое задание будет трудно воплотить, потому что оно зависит от доброй воли президента России Владимира Путина. А он готов подорвать любое украинское правительство, которое не соглашается с его сюзеренитетом. Однако, Зеленский может изменить свою страну и укрепить ее будущее, если он использует свою беспрецедентную власть для проведения юридических, институциональных и экономических реформ. Ему нужно действовать быстро.

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Президент Украины уже послал определенные позитивные сигналы. Он уже попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, разрешить преследование чиновников за взяточничество и одобрить увольнение Генерального прокурора. Он заявил, что выдвинет кандидатуру экономиста без политической истории на роль премьера.

Украинскую проблему с коррупцией трудно переоценить. Олигархи постоянно раскачивают правительственную политику в пользу своих интересов. Суды и прокуратуры отравленные нечестными чиновниками. Реформы, разработанные экспертами, которые поддерживают Запад и МВФ, постоянно блокируются. Зеленский может показать, что его правительство будет иным, назначив новых прокуроров, проведя судебную реформу и поддерживая антикоррупционный суд, а также расчистив таможню.

Премьер-министр, которого назначит Зеленский, должен будет договариваться с МВФ о новом соглашении. А фонд захочет увидеть экономические реформы и антикоррупционные меры. Работы очень много: продажа аграрной земли до сих пор запрещена в Украине, а 3,5 тысячи государственных компаний нужно приватизировать. Действия в отношении этих вопросов, к которым МВФ и западные правительства подталкивали Киев годами, могут убедить западные компании, что Украина, наконец, достойна инвестиций.

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Невероятная победа Зеленского на выборах ставит Украину отдельно от других стран Восточной Европы, где демократия или поставлена под угрозу, или не существует вообще. Если украинский президент достигнет успеха, он может изменить политический климат всего региона и подорвать авторитарную модель Путина вместе с его империалистическими амбициями. США, которые за годы работы администрации Дональда Трампа поддерживали суверенитет Украины, должны сделать все, что могут, чтобы помочь. Но именно Зеленский и его новая политическая элита должны показать, что Украина может быть успешной.